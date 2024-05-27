Захарова ответила на желание Эстонии поставить Россию на колени

Такое громкое заявление сделал эстонский президент

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в понедельник, 27 мая, отреагировала на заявление президента Эстонии Алана Кариса о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени.

В своем Telegram-канале Захарова, отвечая на резкое высказывание эстонского политика, желающего поставить Россию на колени, поинтересовалась: "А как это?". Затем Захарова предложила Карису продемонстрировать то, о чем он говорил: "Пусть покажет".

В апреле в Министерство иностранных дел России вызывали временного поверенного в делах Эстонии в Москве Яну Ванамёльдер. Ей заявили протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований персонами нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине.

При этом эстонский генерал Мартин Херем заявлял, что "всех, кто попытается на нас воздействовать, тех мы разнесем вдребезги", причем "мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там".

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