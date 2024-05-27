Столтенберг назвал главное условие вступления Украины в НАТО

О конкретных сроках при этом речь не идет

В Североатлантическом альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в НАТО. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Как подчеркнул Столтенберг, "страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет". При этом генсек НАТО подчеркнул, что в первую очередь "надо сделать все, чтобы Украина сохранилась". И лишь "когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", сообщает РИА Новости.

В апреле Столтенберг уже поднимал тему членства Украины в НАТО в ходе свой поездки в Киев. Президенту Украины норвежский политик пообещал, что "когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО", однако никакой конкретики не было.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Соединенные Штаты игнорируют заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. Это лишь подтверждает, что единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа на поле боя в рамках спецоперации.

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