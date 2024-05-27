ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг назвал главное условие вступления Украины в НАТО

11:59
  • понедельник
  • 27 мая 2024

О конкретных сроках при этом речь не идет

В Североатлантическом альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в НАТО. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО анонсировал постоянную структуру для поставок оружия Украине

Как подчеркнул Столтенберг, "страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет". При этом генсек НАТО подчеркнул, что в первую очередь "надо сделать все, чтобы Украина сохранилась". И лишь "когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", сообщает РИА Новости.

В апреле Столтенберг уже поднимал тему членства Украины в НАТО в ходе свой поездки в Киев. Президенту Украины норвежский политик пообещал, что "когда настанет подходящее время, Украина станет членом НАТО", однако никакой конкретики не было.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Соединенные Штаты игнорируют заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. Это лишь подтверждает, что единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа на поле боя в рамках спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.