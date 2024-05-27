Сильный пожар произошел на штрафстоянке в Подмосковье

Причины выясняются

Девять автомобилей загорелись на штрафстоянке в подмосковных Мытищах.

Инцидент произошел на улице Борисовка напротив дома №20. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, к настоящему моменту открытый огонь удалось потушить, передает РИА Новости.

Пострадавших нет. Владельцы сгоревших авто выясняются. На месте работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны.

Как уточнил telegram-канал SHOT, на штрафстоянку в Мытищах везут автомобили, владельцы которых нарушили правила парковки.

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