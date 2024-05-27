Путину доложили о возможности исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Рекомендации подготовили МИД и Минюст

Президенту России Владимиру Путину доложили, что движение "Талибан" можно исключить из списка запрещенных организаций. Рекомендацию направили главе государства МИД и Минюст после согласования этого вопроса с другими ведомствами, сообщил директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Замир Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что исключение "Талибана" из списка запрещенных организаций – обязательный шаг. Без этого невозможно официальное признание. Вопрос прорабатывается, все соображения доложены высшему руководству России, приводит слова Кабулова ТАСС.

Признание правительства талибов со стороны России сейчас гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, отметил дипломат. Пока же у Москвы нет планов обмениваться поздравительными телеграммами с Кабулом в связи со 105-летием установления дипотношений между Россией и Афганистаном – по причине отсутствия такого признания.

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