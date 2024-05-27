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Мужчина в Подмосковье переехал возлюбленную на автомобиле

12:23
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Он не хотел ее отпускать

В Подмосковье местный житель переехал сожительницу на автомобиле из-за нежелания разрывать с ней отношения.

Инцидент произошел 26 мая недалеко от кафе на Минском шоссе. Девушка заявила мужчине, что хочет разорвать с ним отношения. Началась ссора, мужчина сел за руль Skoda Octavia и умышленно наехал на свою избранницу, а затем впечатал ее в деревянный забор.

Женщина скончалась в больнице от множественных переломов, сообщили в подмосковном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

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