Мужчина в Подмосковье переехал возлюбленную на автомобиле

Он не хотел ее отпускать

В Подмосковье местный житель переехал сожительницу на автомобиле из-за нежелания разрывать с ней отношения.

Инцидент произошел 26 мая недалеко от кафе на Минском шоссе. Девушка заявила мужчине, что хочет разорвать с ним отношения. Началась ссора, мужчина сел за руль Skoda Octavia и умышленно наехал на свою избранницу, а затем впечатал ее в деревянный забор.

Женщина скончалась в больнице от множественных переломов, сообщили в подмосковном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

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