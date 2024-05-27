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В Киеве обвинили Запад в желании разделить Украину

12:14
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Отсюда и задержки с военной помощью

Кое-кто на Западе уже согласился на раздел территории Украины, заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко. По словам нардепа, об этом свидетельствуют и задержки с оказанием военной помощи Киеву.

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Украинский депутат отметил и разногласия во внешней политике западных стран. По его мнению, Запад проводит политику, призванную исключить полное поражение Украины и не допустить вступления стран НАТО в прямой конфликт с Россией. Мережко отметил, что это лишает западную сторону решительности, передает "Лента.ру" со ссылкой на BBC.

В американском сенате ранее заявляли, что решением украинского конфликта может быть территориальный раздел. В качестве модели предлагается пример окончания Корейской войны в 1953 году.

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