"Лето в Москве": где можно попробовать деликатесы на рыбной неделе

Рыбные рынки Москвы приготовили для гостей рыбной недели кулинарные перформансы

В столице продолжается фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя". Он проходит с 24 мая по 2 июня. На торговых площадках представят около 600 видов рыбы и морепродуктов.

Одна из главных площадок расположена на Школьной улице и будет работать до 2 июня. Там можно найти разнообразные рыбные деликатесы. Кроме того, гостей ждет развлекательная программа: творческие мастер-классы и выступления артистов на сцене-корабле. На рыбном рынке на Новоухтомском шоссе пройдут кулинарные мастер-классы и шоу, на котором можно будет увидеть, как разделывают тунца. На Школьной улице для гостей приготовят широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из разных уголков нашей страны. Так, Черноморский регион представлен камбалой калкан и барабулькой, Дальневосточный — императорскими устрицами и консервированными камчатскими крабами, а Балтийский — килькой. Кроме того, здесь можно будет найти балык омуля, вяленую пелядь и морского ежа.

Каждый день фестиваля на сцене будут проходить живые выступления артистов. Кроме того, гости смогут увидеть спектакли уличного театра. Для маленьких любителей изобразительного искусства проведут мастер-классы и научат рисовать на мольбертах.

Рыбный рынок на Новоухтомском шоссе, помимо проведения традиционных кулинарных мастер-классов, покажет шоу, на котором будут разделывать тунца. 2 июня, в день закрытия фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя", в 14:00 на сцене шеф-повар начнет необычный кулинарный перформанс. Для зрителей разработали специальное меню: им предложат тартар, сашими и стейк из тунца.

Подробнее о фестивале "Москва — на волне. Рыбная неделя" можно узнать на официальном сайте "Московских сезонов".

Ранее сообщалось, что "Московские сезоны" организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам развлечения. Например, на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц, а в центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом.

В столице тем временем подвели итоги ежегодной акции "Ночь в музее". В ней приняли участие около 350 тысяч москвичей, перед которыми распахнули свои двери порядка 160 площадок. Посетить музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы во время акции можно было бесплатно.

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Подавляющее большинство из них прибывает в столицу из российских регионов.

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