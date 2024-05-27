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Главы МИД ЕС утвердили новый санкционный режим против России

12:40
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Его объясняют "нарушениями прав человека"

Министры иностранных дел государств — членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с "нарушениями прав человека". Об этом в понедельник, 27 мая, рассказали источники из числа дипломатов.

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Как отмечает агентство DPA, авторы рестрикций использовали в качестве предлога для новых ограничительных мер смерть в колонии Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Ранее Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России, в том числе связанных с якобы нарушениями прав человека. Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая подчеркнула, что теперь Россия ждет извинений от тех, кто годами тиражировал клевету в ее адрес.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что международная система обеспечения и продвижения прав человека продолжает деградировать. Правозащитные институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность.

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