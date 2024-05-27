Сергей Собянин назвал самые быстрорастущие отрасли производства в Москве

Уход западных компаний простимулировал рост

Промышленность Москвы показывает рекордные результаты, Объем производства одежды за последние пять лет увеличился в 62 раза.

Общее количество промышленных площадок превысило 4,2 тысячи, где работают 725 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Самая быстрорастущая отрасль - это производство одежды. Уход зарубежных брендов дал импульс к развитию отечественного товара.

"Наши предприятия выпускают все - от масс-маркета до дизайнерской одежды", - сообщил мэр.

На втором месте по темпам развития промышленности - производство электрооборудования (рост в 7,1 раза), на третьем – производство машин и оборудования (рост в пять раз). Также в Москвестали выпускать больше продуктов питания, лекарств, медизделий, компьютеров, электронных и оптических изделий.

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