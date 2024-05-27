Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

В парламенте считают, что вопрос закрыт

Вето, наложенное президентом Грузии Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, преодолено в комитете грузинского парламента по юридическим вопросам. Вопрос закрыт, подвел итоги сегодняшнего заседания глава комитета Анри Оханашвили.

Как передает ТАСС, заседание сопровождалось острыми дебатами оппозиции с депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Представителей власти обвиняли в том, что они принятием закона якобы блокируют европейский путь страны. Им объясняли: если Грузия станет членом ЕС, этот закон больше не понадобится - в Евросоюзе другое правовое поле.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии принял в третьем чтении 14 мая. Это вызвало резкую реакцию в Евросоюзе и США, Тбилиси пригрозили разного рода санкциями. Несмотря на это, парламент намерен преодолеть вето президента: после одобрения юридическим комитетом вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании 28 мая.

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