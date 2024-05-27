Генерала Попова вновь оставили в СИЗО

Следствие уже просило об измении меры пресечения

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова во второй раз оставили в СИЗО. На заседании в понедельник 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения на домашний арест.

Следствие уже просило об измении меры пресечения генералу. На заседании в пятницу 2-й Западный окружной военный суд отклонил ходатайство.

Иван Попов был арестован 17 мая. Ему вменяется хищение в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на фронте. Ущерб оценивается в 130 миллионов рублей.



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