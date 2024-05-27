В НАТО не увидели прямой угрозы нападения на страны альянса

Это признал генсек блока

Североатлантический альянс не усматривает в настоящее время прямой угрозы нападения на страны, входящие в состав военно-политического блока. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что НАТО продолжает придерживаться принципа нераспространения конфликта на Украине за пределы ее территории и не ищет конфликта с Россией.

При этом, как подчеркнул Столтенберг, НАТО считает необходимым наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, сообщает ТАСС.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что не верит в нападение России на какую-либо страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — не более чем маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Польский президент Анджей Дуда признавал, что непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. При этом он заявил, что "нельзя сказать, что угрозы вообще нет".

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