Киев требует разрешить ему атаковать западным оружием территорию России

Между Германией и Украиной действует соглашение, касающееся принципов и условий применения вооружений и военной техники, которые Берлин поставляет Киеву. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказали в Министерстве обороны ФРГ.

В германском военном ведомстве заверили, что "мы не хотим вмешательства в военные действия", а потому, "конечно, существует соглашение" касательно использования оружия.

Однако в министерстве отказались раскрыть его содержание, подчеркнув, что "оно не предназначено для общественности, в том числе касательно отдельных боевых систем", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

При этом украинские чиновники жалуются, что даже самое высокотехнологичное американское оружие не выдерживает под воздействием российской системы радиоэлектронной борьбы. Это заставило киевский режим просить Пентагон о помощи.

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