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"Припарковался" у кассы: водитель врезался в пекарню в Перми

13:13
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Никто не пострадал

В Перми водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в пекарню.

Инцидент произошел накануне в Свердловском районе города. 48-летний водитель автомобиля Kia Cerato зацепил бордюр и на скорости влетел в торговый павильон. На видео заметно, как автомобиль проехался по зоне для гостей со столами и стульями, затем пробил витрину с выпечкой, а после врезался в стену, на которой висели полки с хлебом.

В момент аварии в пекарне находилась только кассир, женщина не пострадала. В салоне с водителем ехали несколько пассажирок, они невредимы. У одной из них началась истерика, пишет РЕН ТВ.

В результате ДТП повреждено практически все здание пекарни – автомобиль полностью заехал в павильон. Kia Cerato получил механические повреждения.

О причинах аварии пока не сообщается. Начата проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.

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