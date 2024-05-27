Охрану Зеленского обвинили в подготовке убийства главы ГУР

Планировалось применение беспилотников и ракетного удара

Внедренные в охрану президента Украины Владимира Зеленского агенты российских спецслужб планировали покушение на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Два полковника должны были сообщить координаты кортежа главы ГУР, чтобы по нему могли нанести удар баллистической ракетой, пишет британская The Times.

Издание уточняет: убийство планировалось с применением беспилотников и ракетного удара. Отмечается, что в СБУ утверждают о связях полковников с Россией - однако не приводя при этом каких-либо доказательств.

СБУ в начале мая заявляла о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины. Их обвинили в подготовке покушения на Зеленского. Как заявили в СБУ, агенты должны были следить за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками – в том числе за руководителем СБУ Василием Малюком и главой ГУР Кириллом Будановым*. В Кремле тогда отметили, что информацию от СБУ тяжело воспринимать как правдивую.

* Внесен в список террористов и экстремистов

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