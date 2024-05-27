ВС России взяли под контроль Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области

Улучшено тактическое положение
Российские военные освободили село Нетайлово в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населенный пункт взяли подразделения российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России. Ранее власти ДНР неоднократно говорили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и окрестностей из Нетайлово.
Кроме того, ВС России улучшили тактическое положение на этом участке фронта и отразили за сутки пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Очеретина, Соловьева и Уманского.
В свою очередь подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: