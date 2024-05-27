Путин рассказал об исполнении договоренностей с Узбекистаном

Российский лидер находится с визитом в Ташкенте

Нет сомнений в том, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, будут реализованы. Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, российский лидер Владимир Путин.

Российский президент отметил, что российские прямые инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом, сейчас они достигли почти 10 миллиардов долларов.

Как подчеркнул Путин, "эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на пользу развития экономике Узбекистана", сообщает РИА Новости.

21 мая Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев обсуждали в телефонном разговоре развитие двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Президент России рассказал Мирзиёеву о своей недавней поездке в Китай.

До того политики проводили личные переговоры в Москве, куда президент Узбекистана прилетел на празднование Дня Победы. Главы государств обсудили работу правительств двух стран по расширению взаимодействия, существенный рост товарооборота и наращивание поставок сельскохозяйственной продукции из республики.

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