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Офицер бундесвера получил срок по обвинению в шпионаже в пользу России

13:59
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Военный отвечал в ВС ФРГ за систему РЭБ

Офицер германской армии приговорен в ФРГ к лишению свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России. Высший земельный суд в Дюссельдорфе назначил ему срок в 3,5 года.
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Обвинение заявляло, что подсудимый стремился "дать преимущество российским вооруженным силам на фоне текущей политической ситуации".

Военный же утверждал, что всего лишь хотел обеспечить безопасность собственной семьи в свете предполагаемой угрозы "ядерной эскалации". Кроме того, офицер жаловался на свое плачевное психологическое состояние, сообщает ТАСС.

Ранее выяснилось, что офицеры бундесвера тайно обсуждали участие в атаке ВСУ на Крымский мост. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить это как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя утечку этого разговора, отмечал, что германские военные "фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых", а также "нас стараются запугать". Однако на самом деле, подчеркнул президент России, это не более чем фантазии.

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