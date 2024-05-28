Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий установил прочную связь с Сатурном
Овны
Вы любите поболтать, а сегодня, как назло, везет немногословным и даже загадочным. Если придержите свои секреты при себе, останетесь в выигрыше.
Тельцы
Ваш Меркурий установил прочную связь с Сатурном, который не любит шутить. Серьезный настрой продвинет вас в делах, поможет научиться важным навыкам.
Близнецы
Солнце, Венера и Юпитер в вашем знаке в чудесном положении, что поможет добиться успеха. Вам остается только быть начеку и использовать свое обаяние.
Раки
Пришло время выбрать учебное заведение или маршрут для поездки на отдых. Отнеситесь к выбору серьезно, и вам обязательно повезет - вплоть до мелких деталей.
Львы
Серьезные финансовые вопросы, такие, как налоги, ипотеки или кредиты, будут волновать представителей этого знака. Попробуйте разобраться сами – этот опыт вам еще пригодится.
Девы
Не перегибайте палку: ваш слишком серьезный подход к личной жизни может все испортить! Сделайте что-нибудь просто во имя любви и романтики!
Весы
Вы сможете улучшить свое здоровье, если займетесь им сегодня. Удачно пройдут консультации, лечения, тренировки, расставания с вредными привычками.
Скорпионы
Итоги дня зависят и от настроя, который вы транслируете в мир. Но успех вполне возможен в творчестве, личной жизни, отношениях с детьми и партнерами.
Стрельцы
Удача на стороне представителей знака, которые не боятся брать ответственность за себя и других. Это касается прежде всего работы и бизнеса, а также самореализации.
Козероги
Вам по силам объяснить детям то, что раньше не удавалось, либо навести порядок в творческих проектах. Только не прячьте голову в песок, будьте честны.
Водолеи
У вас есть шанс выгодно сдать в аренду жилье или наоборот, найти вариант для себя. Главное, не говорите лишнего и покажите себя серьезным человеком.
Рыбы
Сегодня вы легки на подъем, но в то же время сосредоточены. Планируйте поездки по городу, переговоры, важные встречи – все обещает пройти удачно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"