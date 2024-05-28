Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Меркурий установил прочную связь с Сатурном

Овны

Вы любите поболтать, а сегодня, как назло, везет немногословным и даже загадочным. Если придержите свои секреты при себе, останетесь в выигрыше.

Тельцы

Ваш Меркурий установил прочную связь с Сатурном, который не любит шутить. Серьезный настрой продвинет вас в делах, поможет научиться важным навыкам.

Близнецы

Солнце, Венера и Юпитер в вашем знаке в чудесном положении, что поможет добиться успеха. Вам остается только быть начеку и использовать свое обаяние.

Раки

Пришло время выбрать учебное заведение или маршрут для поездки на отдых. Отнеситесь к выбору серьезно, и вам обязательно повезет - вплоть до мелких деталей.

Львы

Серьезные финансовые вопросы, такие, как налоги, ипотеки или кредиты, будут волновать представителей этого знака. Попробуйте разобраться сами – этот опыт вам еще пригодится.

Девы

Не перегибайте палку: ваш слишком серьезный подход к личной жизни может все испортить! Сделайте что-нибудь просто во имя любви и романтики!

Весы

Вы сможете улучшить свое здоровье, если займетесь им сегодня. Удачно пройдут консультации, лечения, тренировки, расставания с вредными привычками.

Скорпионы

Итоги дня зависят и от настроя, который вы транслируете в мир. Но успех вполне возможен в творчестве, личной жизни, отношениях с детьми и партнерами.

Стрельцы

Удача на стороне представителей знака, которые не боятся брать ответственность за себя и других. Это касается прежде всего работы и бизнеса, а также самореализации.

Козероги

Вам по силам объяснить детям то, что раньше не удавалось, либо навести порядок в творческих проектах. Только не прячьте голову в песок, будьте честны.

Водолеи

У вас есть шанс выгодно сдать в аренду жилье или наоборот, найти вариант для себя. Главное, не говорите лишнего и покажите себя серьезным человеком.

Рыбы

Сегодня вы легки на подъем, но в то же время сосредоточены. Планируйте поездки по городу, переговоры, важные встречи – все обещает пройти удачно.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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