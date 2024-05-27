Московские врачи помогли женщине с патологией забеременеть и родить ребенка

Ей провели сложнейшую операцию

В Институте Краснопольского помогли стать мамой женщине с патологией, которая много лет не давала выносить ребёнка. Московские врачи провели сложнейшую операцию, поставив специальный протез, и сотворили, кажется, невозможное - пациентка смогла, наконец, родить здорового сына.

Ванечке - чуть больше месяца. Мирно спит в коляске и даже не представляет, какой он долгожданный! Анастасия Киселев долго мечтала стать мамой. И за шесть последних лет ради этого пришлось многое пережить.

"Было много попыток, но вынашивания не получалось, прерывалось. Было прерывание и на двадцатой неделе беременности, и получается на тринадцатой неделе беременности воды отошли", - рассказывает Анастасия Киселев.

Причину, почему она не может выносить ребёнка, долго не могли установить. Врач направила Анастасию в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Там и поставили диагноз — истмико-цервикальная недостаточность.

"Это такое состояние во время беременности, когда преждевременно шейка матки размягчается, укорачивается и раскрывается. Что происходит дальше… происходит излитие вод, поздний выкидыш, преждевременные роды, это может быть даже мертворожденный ребенок", - говорит Мария Игнатьева, кандидат медицинских наук, научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ имени академика В.И. Краснопольского.

В любом случае, это еще и очень большая психологическая травма для женщины. Спасением может стать операция, объяснили Анастасии врачи: наложение специального циркулярного синтетического протеза. Проводится это хирургическое вмешательство еще до беременности.

"Мы таких пациенток оперируем лапароскопически, создаём пространство вокруг матки, мобилизуя мочевой пузырь, смещая мочеточники в стороны. Мы оперируем пространство вокруг матки, устанавливая синтетический протез, который собственно говоря и берёт на себя нагрузку по вынашиванию данной беременности" – объясняет Антон Фёдоров, хирург, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник МОНИИАГ имени академика В.И. Краснопольского.

Анастасия на такую операцию решилась. А вскоре и забеременела. Весь срок прошёл под наблюдением специалистов.

"Беременность прошла нормально, выносили, всё хорошо, вот на тридцать девятой неделе получается - родился наш сыночек", - говорит Анастасия.

Невынашивание ребёнка - проблема сейчас актуальная для многих женщин. Причины разные: это и истмико-цервикальная недостаточность, и последствия онкологии, когда вообще нет шейки матки, и шансы родить ребёнка сведены к нулю. В областном институте акушерства и гинекологии в 2009 году первыми как раз и стали именно такие пациентки. С тех пор провели уже триста с лишним подобных операций - опыт едва ли не самый богатый по стране. И, как правило, синтетический протез после родов оставляют. Никаких осложнений он не вызывает.

"Мы обязательно оцениваем, как расположен синтетический протез, состоятелен ли он. Мы его не удаляем. И что это означает? Что женщина дальше живет с циркляжем, и она может планировать следующие беременности", - говорит Мария Игнатьева, кандидат медицинских наук, научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ имени академика В.И. Краснопольского.

Не исключено, говорят врачи, кто-то потом захочет родить и второго, и третьего ребёнка. Это возможно, и проверено - такие случаи уже есть.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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