Ковбои, погони и золотая лихорадка: в РАМТе подготовили спектакль по рассказам О. Генри

Назвали просто, но емко - "Сердце Запада"

В тихом театральном дворике на Большой Дмитровке открылся портал прямиком на Дикий Запад - в ветреный Техас. Там все как положено - лихие ковбои, погони и перестрелки. Это бессмертный О. Генри и его искрометные рассказы. И вроде бы темы вечные - любовь, верность, настоящая мужская дружба. Но никто так остроумно и весело об этом не писал. Авторский текст - сохранили максимально. У режиссера спектакля Андрея Рыклина история с О. Генри вообще давняя, еще сам студентом играл его героев.

"Это такое посвящение юности, посвящение молодости, посвящение студенчеству, когда мы были молодыми и вся вот эта любовь, дружба, ссоры, все эти ковбои, все эти фильмы, от которых мы тогда фанатели - этот герой, уезжающий в закат, эта красавица", - рассказывает постановщик.

Герой и красавица, кстати, однокурсники, учились вместе в ГИТИСе. Вместе с актерами на сцене - еще и трио музыкантов: электрогитара, саксофон, барабаны. Долго репетировали без музыкантов, рассказывает режиссер, но спектакль заиграл только под живую музыку.

Это тот случай, когда востребованы практически все актерские таланты.

"Артист должен быть пластилином в театре, потому что режиссер должен из тебя вылепить то, что ему нужно. Вот я и стараюсь. Кульбит - пожалуйста. Песня - пожалуйста, ля третьей октавы- пожалуйста, на английском - пожалуйста, на итальянском - конечно. Переодеться за три с половиной секунды полностью - о чем вы говорите", - говорит актриса Александра Розовская.

Иронично, весело поиграли со всем известными клише из фильмов про ковбоев. Спектакль к тому же - под открытым небом, в старом уютном театральном дворике. Зрители сидят за столиками, и атмосфера - особая. И даже в случае природных катаклизмов волноваться не стоит - спектакль сыграют на Малой сцене. Портал в мир настоящих ковбоев и их прекрасных дам открыт при любой погоде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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