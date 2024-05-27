В Москву пришла летняя жара: желающих открыть купальный сезон призвали к осторожности

Воздух может прогреться до +30

В последнюю неделю весны в Москву пришла настоящая летняя погода. В оставшиеся несколько майских дней воздух в городе может прогреться до плюс 30. Что на 7-8 градусов выше нормы, для этого времени года. Сегодня в столице около 23 градусов. И это, пожалуй, единственный относительно прохладный день недели. Дождей не ожидается. Небо почти безоблачное. Светит яркое солнце. В связи с предстоящей жаркой погодой, МЧС выпустило экстренное предупреждение о высокой пожароопасности в Москве. Горожан призывают не разводить костры и быть осторожными при обращении с огнём. Тёплая погода начала радовать москвичей ещё в выходные. Многие горожане решили провести время на свежем воздухе. А кто-то даже открыл купальный сезон.

По-настоящему летняя погода в мае внесла свои коррективы в отдых москвичей и гостей столицы. Несмотря на то, что до официального открытия купального сезона еще целая неделя, на пляжах уже не протолкнуться. Причем желающих окунуться в прохладную воду немало. Впрочем, большинство отдыхающих окунаться в еще не до конца прогретую воду пока не спешат, предпочитая иной вид отдыха на пляжах.

А вот кому действительно не до игр, так это сотрудникам МЧС. В преддверии открытия купального сезона спасатели в очередной раз призывают отдыхающих соблюдать технику безопасности не только на суше, но и на воде. Спасатели признаются: дежурить на воде приходится постоянно, особенно в зонах повышенной опасности, то есть на реках, где ходит речной транспорт.

"Прежде всего, судоводителю необходимо знать, перед тем как выйти на воду, изучить правила акватории местности, где они будут ходить на лодке. Для людей, которые отдыхают и купаются, - это не заплывать за буи, они специально для этого предназначены. Потому что имеют место быть, к сожалению, несчастные случаи, столкновения и с лодками, и с гидроциклами", - говорит АЛЕКСАНДР КАЖУРОВ, государственный инспектор Центра ГИМСГлавного управления МЧС России по г. Москве.

А еще есть риск пораниться или получить отравление. Неслучайно перед открытием сезона дно акваторий тщательно исследуют водолазы, а Роскомнадзор проверяет воду на загрязнение. Впрочем, посетителям все равно стоит быть осторожными ведь предстоящие выходные в Москве будут жаркими.

"Из-за теплой и жаркой погоды днем, вода в водоемах будет прогреваться и, возможно, уже открыть купальный сезон могут не только самые смелые и решительные, но и все остальные. Жаркая погода, она будет подгонять цветение деревьев, уже зацветает липа, которая обычно у нас зацветает в начале июня, и будет цвести тополь, возможно, что будет тополиный пух. Это не очень благоприятно для тех, кто страдает аллергией", - говорит ЛЮДМИЛА ПАРШИНА, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют купаться только в специально отведенных для этого местах. На пляжах должен быть обеспечен безопасный спуск в воду, кабинки для переодевания посетителей и установлен пост спасателей. Так что при планировании отдыха лучше выбирать именно такие места.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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