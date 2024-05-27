Парламентская ассамблея НАТО разрешила Киеву бить по России западным оружием

Девять стран были против

Украине разрешается атаковать "легитимные цели" на территории России с использованием натовского оружия. Такую поправку в текст итоговой декларации приняли участники весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Сессию, проходящую в Софии, транслировали на официальном сайте болгарского парламента. Против дополнения в декларацию выступили девять стран. Всего в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО принимают участие около 400 парламентариев стран НАТО и 25 стран-партнеров организации, передает ТАСС.

Также большинством голосов было принято решение о поддержке Украины "до ее победы". Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс намерен снять ограничения для Киева на удары западным оружием по территории России.

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