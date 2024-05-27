Лавров объяснил предложение убрать "Талибан"* из списка террористических организаций

Сейчас "Талибан"* признан террористической организацией и запрещен в России

Инициатива о возможном исключении движения "Талибан"* из списка террористических организаций отражает "осознание реальности". Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил дипломат, талибы* являются реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России, цитирует Лаврова ТАСС.

В декабре 2023 года власти Казахстана решили исключить "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций. В российском МИД выразили мнение, что такой шаг поможет дальнейшей интеграции Афганистана в мировые политические и экономические процессы, а также поможет стабилизации обстановки в стране.

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили, что движение "Талибан"* можно исключить из списка запрещенных организаций — соответствующую рекомендацию направили президенту министерства юстиции и иностранных дел.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России

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