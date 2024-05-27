В Telegram появится функция проверки новостей на фейк

Она будет полностью контролироваться правительством

Мессенджер Telegram разрешит правительствам разных стран помечать фейковые новости.

Функцию Fact Check обнаружили в исходном коде бета-версии Telegram для Android, пишет RT. Сервис позволит добавлять уточняющую информацию к сообщениям.

Ожидается, что месседжер будет сотрудничать с агентствами, которые будут заниматься проверкой информации. Агентства будут назначать правительства стран, где работает Telegram.

Отмечается, что функция будет работать несколько иначе, чем "Примечания сообщества" в соцсети X (ранее Twitter - прим. ред.), где сообщения проверяют верифицированные пользователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"