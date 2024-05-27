В Telegram появится функция проверки новостей на фейк

Она будет полностью контролироваться правительством
Мессенджер Telegram разрешит правительствам разных стран помечать фейковые новости.
Функцию Fact Check обнаружили в исходном коде бета-версии Telegram для Android, пишет RT. Сервис позволит добавлять уточняющую информацию к сообщениям.
Ожидается, что месседжер будет сотрудничать с агентствами, которые будут заниматься проверкой информации. Агентства будут назначать правительства стран, где работает Telegram.
Отмечается, что функция будет работать несколько иначе, чем "Примечания сообщества" в соцсети X (ранее Twitter - прим. ред.), где сообщения проверяют верифицированные пользователи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"