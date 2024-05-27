Врачи в Словакии оценили состояние здоровья Фицо

В больнице прошел консилиум

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо восстанавливается после покушения, состояние доровья постепенно улучшается. Об этом сказано в в заявлении больницы, куда 15 мая Фицо был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

В сообщении отмечается, что к такому заключению пришел консилиум врачей на основе результатов исследований. Покушение на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине, произошло 15 мая. Когда премьер вышел на улицу после выездного заседания правительства, преступник выстрелил в политика пять раз. Полиция задержала стрелявшего на месте.

Вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк ранее заявил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь. Прогнозы медиков позитивные, передает РИА Новости.

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