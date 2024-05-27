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ЕС задумал встречу по Украине с участием России

14:55
  • понедельник
  • 27 мая 2024

На швейцарском саммите Россия представлена не будет

В Евросоюзе обсуждают различные варианты продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине после саммита в Швейцарии 15–16 июня. По замыслу Брюсселя, в этих переговорах должна принимать участие Россия.

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Как сообщает Bloomberg, в качестве варианта рассматривается организация осенью встречи в Саудовской Аравии с участием представителей российской стороны. Однако какие-либо подробности о вероятной встрече не приводятся.

При этом Китай и Бразилия, по информации агентства, планируют провести аналогичную встречу по решению украинского конфликта. По замыслу организаторов, ее итоги должны быть признаны властями и Москвой, и Киевом.

Тем временем в российском Министерстве иностранных дел изучили проект коммюнике швейцарского мирного саммита по Украине, предстоящего в июне. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что этот документ содержит 9 из 10 пунктов так называемой "формулы мира" украинского лидера Владимира Зеленского.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал нейтральные государства "понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима".

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