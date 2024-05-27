Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий

Норвежский политик высказался насчет применения ВСУ западного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил должностные полномочия, высказавшись за право Киева наносить западным оружием удары по территории России. Такое мнение высказал в понедельник, 27 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Норвежский политик заявил, что "эти ограничения должны быть отменены", причем такие решения должны быть приняты на национальном уровне. При этом переданное киевскому режиму оружие "перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины", и поэтому она сама должна решать, как его использовать.

Лавров усомнился в том, что "генсекретарь может брать на себя такую ответственность выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду не на уровне секретариата генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю", сообщает ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг поддержал просьбу киевского режима разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории — неожиданно для ряда европейских политиков. Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони подчеркнула, что заявлений, вызывающих споры, и без неосторожных высказываний генсека НАТО слишком много, поэтому нужно осмотрительнее подбирать формулировки.

При этом СМИ пишут, что члены НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Скорее всего, это произойдет на саммите в июле.

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