Узбекистан и Россия договорились о строительстве АЭС малой мощности

Это стратегически важный проект

Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике атомной электростанции (АЭС) малой мощности.

Об этом в понедельник, 27 мая, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня кабмин поручил госкорпорации "Росатом" внести соответствующие изменения в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности (АСММ). В их составе будет до шести энергоблоков по 55 МВт каждый.

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