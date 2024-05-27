Медведев призвал сохранить лучшие советские подходы в медицине

Во время пандемии коронавируса они сработали лучше западных стандартов

Все лучшее из советских подходов в медицине необходимо сохранить, заявил Дмитрий Медведев. Председатель "Единой России" подчеркнул, что во время пандемии коронавируса советские методы сработали лучше западных стандартов.

По словам Дмитрия Медведева, российская медицина в период пандемии оказалась весьма конкурентоспособной. Классические советские подходы, которые принято было ругать, сработали лучше, чем основанные на совершенно других подходах стандарты, принятые в западных странах, передает РИА Новости.

При этом зампредседателя Совбеза признал на встрече с жителями Санкт-Петербурга, что следует изменить техническую составляющую. Нужно развивать медицинскую технику, которая быстро устаревает, а также обратить внимание на кадры в здравоохранении и подготовку специалистов.

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