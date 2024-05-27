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Путин пообещал мигрантам из Узбекистана достойные условия

15:37
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Миграционный вопрос обсудили лидеры двух стран на встрече в Ташкенте

Россия ценит существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие экономики России. Такое заявление сделал в понедельник, 27 мая, российский лидер Владимир Путин.
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Путин отметил, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана, которые участвуют в развитии российской экономики "в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности".

Президент России заверил, что власти "делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты".

При этом Россия и Узбекистан продолжат работать по миграционному досье и сопутствующим актуальным вопросам, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России, а это требует высокой производительности труда. При этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда".

При этом представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк рассказала, что в России планируют создавать реестры работодателей и иностранных работников. Это поможет упорядочить процесс привлечения трудовых мигрантов к работе в нашей стране.

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