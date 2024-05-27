Сийярто: ЕС хочет вернуть обязательный призыв, чтоб отправить солдат на Украину

Глава МИД Венгрии уверен, что европейской молодежью заменят украинцев на поле боя

В Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв в армию для того, чтобы отправить молодежь на Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Как сообщает РИА Новости, чиновник напомнил, что потери на Украине растут.

По его мнению, в ЕС считают, что эскалация может затронуть соседние с Украиной страны. И именно поэтому возникла дискуссия о возвращении общеевропейского призыва. И в первую очередь под ружье поставят молодых людей из Центральной Европы. В том числе из Венгрии.

При этом Сийярто подчеркнул, что его страна не позволит отправить своих граждан на линию фронта. Он призвал коллег из стран ЕС прекратить дискуссию на эту тему.

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