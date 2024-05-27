Законодательство страны этого не допускает

Конституция Австралии не позволяет конфисковать российские активы, а потому страна не может последовать примеру ряда западных коллег. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз.

Политик признал, что нельзя "просто перехватить активы и использовать их" на усмотрение Канберры, однако "мы продолжаем их заморозку" в дополнение к иным экономическим и торговым ограничениям.

Марлз не подтвердил сообщения журналистов о том, что совокупная стоимость российских активов, замороженных в Австралии, якобы достигает 9 миллиардов долларов. По словам министра, настоящая сумма гораздо меньше, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России, чтобы компенсировать тем самым ущерб от изъятия российского имущества в США. Выявлять пресловутое имущество в российской юрисдикции будет специальная правительственная комиссия.

Готовится ответ и на решение Евросоюза об использовании доходов от российских активов, блокированных в рамках рестрикций. Спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов — это экспроприация, которая повлечет последствия.

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