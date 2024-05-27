Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан и построить в стране АЭС

Об этом в Ташкенте рассказал Владимир Путин, который прилетел в республику с государственным визитом

Протокольная часть встречи российского лидера расписана по минутам. После исполнения государственных гимнов Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев проходят вдоль почетного караула. Затем направляются приветствовать делегации. Сначала узбекскую. А затем - не менее внушительную российскую. На кадрах телетрансляции хорошо видно - все это происходит в теплой, дружеской обстановке. Это, в общем-то, лишний раз подтверждает, что отношения России и Узбекистана развиваются хорошо, о чем свидетельствуют и цифры растущего товарооборота.

Путин: Вот вы сказали, что, по вашим данным, где-то тридцать процентов за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть меньше, но в целом 15,5 процента мы занимаем в вашем товарообороте. Это неплохой результат. И я уверен, он будет больше. И благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям правительства Узбекистана наши торгово-экономические связи диверсифицируются. И имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий".

Особое место в этом процессе занимает кооперация между регионами наших стран. Это сотрудничество давно и успешно развивается. Однако и в Москве, и в Ташкенте считают, что еще есть куда расти.

Мерзиёев: "Я благодарен вам, что вы поддержали мои инициативы, чтобы "Форум регионов" провести сегодня. Я благодарен, что 28 руководителей регионов присутствуют. Когда мы регионам не мешаем, а помогаем, результат будет очень высоким".

"Форум регионов", в котором лидеры России и Узбекистана тоже принимают участие, безусловно, даст импульс развитию сотрудничества. Внушительный пакет документов подписан и по итогам визита российского лидера в Ташкент.

Путин: "В рамках визита заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере прежде всего. Перспективным видится взаимодействие по масштабному проекту создания международного коридора "Север-Юг" от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, один из маршрутов которого пройдет рядом с Узбекистаном или через территорию Узбекистана. Это вполне возможно. На повестке дня и два крупных проекта по строительству ГЭС совокупной мощностью один гигаватт. Это будет хороший вклад в энергетику Узбекистана".

В сфере энергетики Россия и Узбекистан активно и успешно сотрудничают. "Росатом" уже работает над первой в стране АЭС, которая будет введена в строй к 2033 году. Однако этим все не ограничивается. По итогам визита Путина в Ташкент корпорация получила ещЕ один контракт на возведение современных станций малой мощности.

Активно развивается и сотрудничество в области добычи, разработки и поставок углеводородов. Речь в том числе о российском газе, который с октября прошлого года поступает на узбекский рынок.

Путин: Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика. Готовы при необходимости увеличить этот объем. В проработке целый ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики. По строительству металлургического кластера, газохимического комплекса, медно-обогатительной фабрики и так далее. Мерзиёев: "Россия является ключевым стратегическим партнёром и союзником нашей страны. Мы привержены дальнейшему развитию и углублению нашего сотрудничества. Важно и далее тесно взаимодействовать в рамках международных и региональных структур. В том числе ООН, СНГ, ШОС и других многосторонних площадок".

Широкий круг международных вопросов и тем лидеры России и Узбекистана тоже обсудили в ходе переговоров, подчеркнув, что беседа была полезной и плодотворной. Уже после этого Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев посетили мемориальный комплекс Парка Победы. Возложив цветы к монументу "Ода стойкости", лидеры России и Узбекистана осмотрели экспозицию музея. А также на аллее почетных гостей посадили голубую ель.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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