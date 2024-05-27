Мадрид передаст Киеву очередной пакет военной помощи почти на миллиард евро

Таков итог визита Владимира Зеленского в Испанию

Первый за почти четверть века государственный визит французского президента в Германию. Прием по высшему разряду как попытка доказать всему миру: два столпа Евросоюза могут уладить взаимные претензии и объединиться, чтобы выстоять против внутренних и внешних врагов. А их, по словам Макрона, у Старого Света в таком количестве еще не было никогда. От набирающих все большую политическую силу внутри стран ультраправых партий до зарубежных конфликтов, в которые Берлин и Париж ввязались добровольно.

Макрон с супругой в компании президентской четы Штайнмайеров возложили цветы к мемориалу памяти жертв Холокоста. 2700 бетонных тумб, символизирующих гробы. Расположены на участке, который называют полосой смерти. Крепкие объятия, видимо, должны символизировать особые отношения Берлина и Парижа. Французский и германский президенты пытаются натянуть на лица маску сочувствия погибшим во время Холокоста евреям и осуждают преступления Третьего рейха. Эти же самые люди выделяют миллиарды евро на поддержку современного нацистского режима.

Более того, ФРГ уже на уровне депутатов Бундестага требует официально разрешить Киеву бить западным оружием вглубь российских территорий. А еще лучше, как ранее предлагал Макрон, ввести войска НАТО в зону конфликта.

"Это совершенно нормально для мировой практики. Также можно направить на Украину западный контингент, который будет помогать ВСУ с логистикой, медицинскими услугами и разминированием. Коалиция западных стран могла бы обеспечивать противовоздушную оборону на западе Украины. Подобные меры не противоречат международному праву", - заявил Родерих Кизеветтер, депутат парламента Германии от Христианско-демократического союза.

Особенно, если свести все международное право к порядку, основанному на правилах, придуманных англосаксами. Идею снять ограничения на использование западных вооружений по целям в глубине российских территорий активно продвигает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Оправдывает этот тем, что ВСУ оказались в патовой ситуации из-за того, что США полгода тянули с одобрением помощи, и ЕС не подбросил обещанный миллион снарядов. А потому у Киева теперь должны быть полностью развязаны руки.

Канцлер Шольц пока выступает категорически против. Инстинкт самосохранения и гены заставляют опасаться последствий прямого конфликта с Россией. По этой же причине Украине стоит забыть о членстве в НАТО на десятилетия. По крайней мере, поколение, которое за это скакало на Майдане, вряд ли дождется.

"Вы знаете решения прошлых саммитов НАТО. В ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет тоже", - сказал Шольц.

Он вроде не достиг возраста и состояния Джо Байдена, но его пресс-службе теперь тоже приходится разъяснять, что шеф не совсем то имел в виду. Официальный представитель кабмина Германии заявил: канцлер, оказывается, хотел сказать о положении дел до начала спецоперации, а теперь это уже не актуально.

Зато для режима внутренняя ситуация на Украине, видимо, стабилизировалась настолько, что Зеленский рискнул вылезти из бункера и отправиться в Мадрид. А ведь еще две недели назад испанский вояж отменили по причине обострения на харьковском направлении. Визит носит статус официального. Но обставили его с такой помпой, как будто государственный.

Внешней атрибутикой, видимо, решили перекрыть вопрос легитимности визитера. Чьи гастроли на этот раз обойдутся испанским налогоплательщикам более чем в миллиард евро. Власти королевства пообещали новый пакет военной помощи.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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