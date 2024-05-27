Обстановка в Армении и Грузии накаляется. Что будет дальше

В Ереване проходят масштабные митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Шествие неповиновения стартовало в центре Еревана рано утром. Митингующие поначалу вели себя мирно. Однако полицию провоцировали: бросали посреди дороги автомобили и самокаты, выкатывали мусорные баки, пытаясь заблокировать движение. Толпа быстро раскачалась. Вскоре на улицах и в метро уже выкрикивали антиправительственные лозунги.

Протестовали не только в Ереване, но по всей Армении. Митингующие перекрыли несколько федеральных трасс. В Вайоц Дзоре инициировали автопробег. Полиция долго терпеть не стала. На улицах распыляли слезоточивый газ. Подстрекателей забирали силой и уводили, используя жесткие методы: скручивали, тащили по земле, силой заталкивали в машины.

Собравшиеся призывали Никола Пашиняна уйти в отставку. Требовали встречи. Но она так и не состоялась. В аппарате кабмина заявили - премьер уехал в регионы, пострадавшие от наводнения. На кадрах среди полицейских в красных беретах можно разглядеть активно сопротивляющегося мужчину. Это Ашот Симонян, член оппозиционной партии "Армения". Его уже сегодня били - в том числе и по голове, но он с митинга не ушел. Задержали, потому что своей машиной пытался перекрыть улицу. В толпе было немало других армянских политиков-оппозиционеров.

Пашинян в 2018 к власти пришел так же - прямо из орущей толпы в результате "бархатной революции". Он обещал людям работу, иностранные инвестиции, "чистку" в рядах чиновников. Обещания развеялись как дым. Но главное - именно при Пашиняне Армения потеряла Нагорный Карабах. На днях стало известно, что Ереван отдаст Азербайджану еще четыре приграничных села. Это и спровоцировало протесты.

Интересна фигура предводителя восстания. Архиепископа Баграта Галстаняна протестующие выдвигают в качестве кандидата на пост премьера. Галстанян, он же Србазан, что на армянском значит "владыка", - лидер движения "Тавуш во имя Родины". Сан у него не отнимут, однако духовная служба теперь заморожена. Священник, на митингах он много говорил, обнимал детей, жал руки. Удивляет, как Галстанян внезапно стал так популярен в рядах сильно разрозненной армянской оппозиции. В местных медиа подчеркивают, что его кандидатуру согласовала группа ученых, культурных деятелей, журналистов. А значит, над образом протестующего священника кто-то активно работает.

И вот тоже деталь - митингующие дарили девушкам розы. Наверное, неслучайно. Те потом будут рассказывать, какие интеллигентные, милые мужчины вышли на улицы протестовать. Цветы и печеньки любят все. Грузины - не исключение.

В Грузии накануне отмечали День независимости. И заявления, звучавшие весь день, показали, какой сильный раскол во власти. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил в госизмене президента Саломе ЗурабИшвили, когда-то присланную западными партнЕрами клерка французского МИДа. А она в ответ критиковала действия противников. И заявила, что предстоящие парламентские выборы определят курс Грузии - европейский или пророссийский.

Как шаг к налаживанию отношений с Москвой оппозиция расценила "закон об иноагентах". Страну захлестнули митинги. За документ в парламенте проголосовало большинство, но президент наложила на него вето. В понедельник юридический комитет парламента одобрил его преодоление.

Впрочем, утверждать, что грузинский премьер-министр и его сторонники готовы взять курс на сближение с Россией, преждевременно. Ираклий Кобахидзе заявил, что у Грузии есть планы вернуть Абхазию и Южную Осетию. И в 2030 году стать членом ЕС. Такие разговоры власти двух республик назвали "неуместными".

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"