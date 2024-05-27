Власти Польши запретили российским дипломатам свободно перемещаться по стране

Исключение - посол

Польши ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Польские власти ввели ограничения на передвижение по стране российских дипломатов.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Им разрешено передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). Меры не коснутся посла России Сергея Андреева, уточнили в Варшаве.

Решение принято в связи с развернутой в Польше кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, передает РИА Новости.

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