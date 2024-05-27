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Эксперты рассказали, к чему приведет бесконтрольный прием антибиотиков

17:00
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Это может стать причиной развития рассеянного склероза

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию рассеянного склероза. Об этом заявил руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий России Алексей Бойко, пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что особенно опасен прием этих препаратов в детском возрасте. Эксперт напомнил, что бактерии, которые живут в кишечнике человека, влияют на иммунитет всего организма. И даже на иммунорегуляцию мозга. Если изменить микрофлору, то резко может поменяться и "весь микробиом". В этом случае начинают развиваться аутоиммунные заболевания.

Алексей Бойко отметил, что избыток лекарств в любом случае не на пользу. А особенно, если речь идет об антибиотиках. 

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