Минсельхоз планирует ввести режим ЧС из-за майских заморозков

Морозы сильно повлияли на фруктовые деревья в центральных регионах

Министерство сельского хозяйства России планирует ввести федеральный режим ЧС из-за аномальных майских заморозков. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут, сообщает "Интерфакс". Она подчеркнула, что компенсации будут идти от правительства и пойдут они на плодовые культуры.

Заморозки сильно повлияли именно на плодовые деревья, отметила министр. Больше всего пострадали яблони в центральных регионах. Лут считает, что есть надежда на южные регионы страны. Но если они не дадут достаточного объема, то придется завозить яблоки из-за границы.

При этом, по мнению министра, цена на клубнику сейчас несколько выше, чем должна быть. Ведь на ягодниках, по ее мнению, заморозки не сказались. И все равно в июне цены будут откорректированы.

Региональные режимы ЧС из-за заморозков были введены в 10 регионах России. Пересевать культуры придется на площади 900 тысяч гектаров.

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