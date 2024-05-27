Мужчина открыл стрельбу с балкона в Подмосковье

Росгвардейцы обезвредили неадекватного стрелка

Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья с балкона в подмосковном городе Видное. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Росгвардию. Вызов получили сотрудники вневедомственной охраны. Прохожие жаловались на звуки выстрелов.

Росгвардейцы обнаружили стрелка на балконе четвертого этажа одного из многоквартирных домов. Мужчина палил в воздух. Силовики поднялись к нему, обезвредили и увезли в отдел полиции.

Выяснилось, что нарушитель спокойствия находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы никто не пострадал. Но оружие у дебошира изъяли. Сейчас в отношении него проводится проверка.

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