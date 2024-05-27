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Мужчина открыл стрельбу с балкона в Подмосковье

18:22
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Росгвардейцы обезвредили неадекватного стрелка

Мужчина начал стрелять из охотничьего ружья с балкона в подмосковном городе Видное. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Росгвардию. Вызов получили сотрудники вневедомственной охраны. Прохожие жаловались на звуки выстрелов.

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Росгвардейцы обнаружили стрелка на балконе четвертого этажа одного из многоквартирных домов. Мужчина палил в воздух. Силовики поднялись к нему, обезвредили и увезли в отдел полиции.

Выяснилось, что нарушитель спокойствия находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы никто не пострадал. Но оружие у дебошира изъяли. Сейчас в отношении него проводится проверка.

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