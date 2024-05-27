Сырский подписал документы, легализующие присутствие французских военных на Украине

Главком ВСУ согласовал работу французских инструкторов в стране

Французские военные инструкторы смогут легально посетить учебные центры на Украине. Соответствующие документы подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение принято по итогам переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Диалог прошел онлайн.

Сырский заявил, что рассчитывает на то, что к инициативе Парижа присоединятся другие страны Запада. Это те, кого главком называет "партнерами Киева".

Напомним, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки французских солдат на Украину. Владимир Зеленский в ответ объявил, что мечтает об этом, но попросить сам "западных партнеров" не решится.

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