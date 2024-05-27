Мишустин: за 6 лет регионы получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов

Обновление автобусного парка - один из приоритетов

Задачи, поставленные президентом, премьер Михаил Мишустин обсудил на оперативном совещании с заместителями.

Среди обновлённых национальных целей теперь значатся формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоение новых рынков. Эти вопросы прорабатываются совместно с участниками СНГ.

Что касается внутренних задач, то на строительство рыбопромысловых судов на отечественных верфях направят более трех миллиардов рублей. Эта отрасль столкнулась с затруднениями из-за санкций Запада.

Кроме того, дополнительную поддержку получат регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Два миллиарда рублей выделено на восстановление дорог. Еще один приоритет - обновление автобусного парка.

"Президент в послании Федеральному собранию говорил о масштабных планах по развитию общественного транспорта в российских субъектах с учетом экологических стандартов. В целом за шесть лет регионы дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Правительство выделило 750 млн рублей для Псковской области на приобретение в текущем году 25 современных автобусов повышенной вместимости. Они выпускаются в Татарстане на КамАЗе и специально предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком", - отметил Мишустин.

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