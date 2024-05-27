Девушка выжила после падения со скалы в Крыму

Она упала с пятидесятиметровой высоты

Девушка упала с 50-метровой скалы в Крыму и осталась жива. ЧП произошло в горной местности недалеко от Феодосии. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

Очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что в районе Агатового пляжа с горы Васюковка упала девушка и ей требуется помощь. Была организована поисковая операция. пострадавшую быстро обнаружили и оказали первую помощь.

Затем сотрудники МЧС на носилках спустили девушку вниз, к карете скорой помощи. Подробностей о состоянии пострадавшей не сообщается.

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