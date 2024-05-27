ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон: страны Европы не ведут войну против России и ее народа

20:56
  • понедельник
  • 27 мая 2024

При этом Европа будет оказывать помощь Украине столько, сколько необходимо

Европа не ведет войну против России и ее народа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на праздновании Дня Европы в Дрездене. Речь французского лидера транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (бывший Twitter).
Макрон приехал в охваченную протестами Новую Каледонию

При этом Макрон подчеркнул, что страны ЕС продолжат оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется. Но европейцы, по словам президента Франции настаивают на мирном урегулировании противостояния. Он назвал это "миром, который выберут сами украинцы".

В ФРГ Эмманюэль Макрон прибыл с государственным визит. Это произошло впервые за 24 года. Президент Франции должен встретиться с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.