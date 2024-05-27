Макрон: страны Европы не ведут войну против России и ее народа

При этом Европа будет оказывать помощь Украине столько, сколько необходимо

Европа не ведет войну против России и ее народа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на праздновании Дня Европы в Дрездене. Речь французского лидера транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (бывший Twitter).

При этом Макрон подчеркнул, что страны ЕС продолжат оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется. Но европейцы, по словам президента Франции настаивают на мирном урегулировании противостояния. Он назвал это "миром, который выберут сами украинцы".

В ФРГ Эмманюэль Макрон прибыл с государственным визит. Это произошло впервые за 24 года. Президент Франции должен встретиться с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

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