Алсу подала на развод спустя 18 лет брака

Иск появился на сайте мировых судей Москвы

Певица Алсу решила развестись со своим супругом Яном Абрамовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск появился на сайте мирового судебного участка Пресненского района Москвы.

Пара прожила в браке 18 лет. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микаэла и 7-летний Рафаэль. Причины развода пока не известны. Ни Алсу, ни ее муж информацию не комментировали.

Напомним, певица стала популярна в 1998 году, когда ей было всего 15 лет. Два хита - "Зимний сон" и "Иногда" - долгое время занимали первые строчки в хит-парадах. Отец исполнительницы - Ралиф Сафин - бывший вице-президент компании "Лукойл". Сейчас он является сенатором от Республики Алтай.

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