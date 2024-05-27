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Алсу подала на развод спустя 18 лет брака

20:43
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Иск появился на сайте мировых судей Москвы

Певица Алсу решила развестись со своим супругом Яном Абрамовым. Об этом сообщает РИА Новости.

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Иск появился на сайте мирового судебного участка Пресненского района Москвы. 

Пара прожила в браке 18 лет. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микаэла и 7-летний Рафаэль. Причины развода пока не известны. Ни Алсу, ни ее муж информацию не комментировали. 

Напомним, певица стала популярна в 1998 году, когда ей было всего 15 лет. Два хита - "Зимний сон" и "Иногда" - долгое время занимали первые строчки в хит-парадах. Отец исполнительницы - Ралиф Сафин - бывший вице-президент компании "Лукойл". Сейчас он является сенатором от Республики Алтай. 

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