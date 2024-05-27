Медведев: России нужна только победа в СВО

Он отметил, что необходимые результаты будут достигнуты в ближайшее время

России нужна исключительно победа в специальной военной операции. И страна добьется необходимых результатов в самое ближайшее время. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Медведев посетил военный полигон Песочненский в Ленинградской области. Беседуя с военнослужащими он выразил уверенность, что только благодаря их усилиям Россия получит необходимые результаты.

"Результаты эти тоже вам понятны - нам нужна только победа, и эту победу мы получим", – добавил зампред Совбеза.

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