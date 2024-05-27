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Воробьев: беспилотник уничтожен в Московской области

21:51
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Обломки упали на жилой дом

Беспилотник сбили в небе над Подмосковьем. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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ЧП произошло в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха. 

Глава Московской области отметил, что обломки летательного аппарата упали на жилой дом. К счастью, люди успели эвакуироваться и никто не пострадал. Воробьев пообещал помочь с восстановлением строения. 

Тем временем в Минобороны заявили, что над Подмосковьем уничтожили малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей силовики пока не приводят. 

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