Воробьев: беспилотник уничтожен в Московской области

Обломки упали на жилой дом

Беспилотник сбили в небе над Подмосковьем. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

ЧП произошло в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха.

Глава Московской области отметил, что обломки летательного аппарата упали на жилой дом. К счастью, люди успели эвакуироваться и никто не пострадал. Воробьев пообещал помочь с восстановлением строения.

Тем временем в Минобороны заявили, что над Подмосковьем уничтожили малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей силовики пока не приводят.

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