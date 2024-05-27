Воробьев: беспилотник уничтожен в Московской области

Обломки упали на жилой дом
Беспилотник сбили в небе над Подмосковьем. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
ЧП произошло в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха.
Глава Московской области отметил, что обломки летательного аппарата упали на жилой дом. К счастью, люди успели эвакуироваться и никто не пострадал. Воробьев пообещал помочь с восстановлением строения.
Тем временем в Минобороны заявили, что над Подмосковьем уничтожили малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей силовики пока не приводят.