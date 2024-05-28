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ПВО пресекла атаку украинских дронов на Курскую и Белгородскую области

08:12
  • вторник
  • 28 мая 2024

Противник применил БПЛА самолетного типа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. Как сообщили в Минобороны, в течение минувшей ночи уничтожено три украинских беспилотника.

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По данным военного ведомства, один беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над Курской областью. Еще два дрона ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области.

Днем ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов со стороны Украины в городе за неделю повреждено почти 690 жилых домов. Более 200 из них уже удалось восстановить.

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