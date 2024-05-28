ПВО пресекла атаку украинских дронов на Курскую и Белгородскую области

Противник применил БПЛА самолетного типа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории. Как сообщили в Минобороны, в течение минувшей ночи уничтожено три украинских беспилотника.

По данным военного ведомства, один беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над Курской областью. Еще два дрона ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области.

Днем ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов со стороны Украины в городе за неделю повреждено почти 690 жилых домов. Более 200 из них уже удалось восстановить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"