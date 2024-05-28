Киевский режим скрывает истинный масштаб потерь

В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области нашли подвалы, заваленные телами украинских военных. Об том во вторник, 28 мая, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев".

Сальдо подчеркнул, что "только в таком виде они присутствуют в Крынках".

24 мая российское Министерство обороны сообщало, что совокупные потери Вооруженных сил Украины за неделю составили до 11 205 военнослужащих, в плен за тот же период сдались 67 украинских военных. На одном лишь харьковском направлении ВСУ потеряли до 1840 бойцов.

Западные СМИ пишут, что из-за нехватки людей и вооружений Украины вынуждена готовиться к еще более значительной утрате территорий. Дополнительная военная помощь из США и мобилизация на территории Украины ситуацию лишь временно облегчат, но ситуацию усугубляет отсутствие четкой стратегии по борьбе с "долгосрочной угрозой".

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