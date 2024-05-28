НАТО отрабатывает ядерные удары по России

Альянс проводит маневры у российских границ

Маневры с отработкой нанесения ядерных ударов по России проводит НАТО вблизи российских границ. Возрастает и разведывательная активность альянса, заявил первый замдиректора ФСБ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По данным Кулишова, Североатлантический альянс повышает интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск. Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов. Такая ситуация требует адекватных ответных мер по защите и охране рубежей, сказал замдиректора ФСБ в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника.

27 мая генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать "военные цели" на территории России. Позже Парламентская ассамблея НАТО включила в свою декларацию пункт о разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории. Тем временем ракетные соединения Южного военного округа по поручению Владимира Путина проводят учения, отрабатывая применение нестратегического ядерного оружия.

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